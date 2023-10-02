الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر يكشف حقيقة تدخل أحمد علاء فى أزمة شقيقه مع جهاز الزمالك

محمود علاء
محمود علاء

كشف مصدر في نادي الزمالك عن حقيقة تدخل أحمد علاء مدافع فريق المقاولون العرب وشقيق محمود علاء مدافع القلعة البيضاء في أزمة الأخير مع الجهاز الفني.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، مؤخرا، فرض غرامة مالية ربع مليون جنيه على محمود علاء والتدريب منفردا لمدة أسبوعين بعد مشادة وقعت بينه وبين الجهاز الفني.

وأكد المصدر أن أحمد علاء ليس له دخل في الأزمة، وأن الجهاز الفني أغلق تلك الصفحة بشكل كامل من الأساس.

وواصل: "محمود علاء خرج واعتذر عما بدر من شقيقه، وأحمد علاء اعتذر عقب مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة".

راحة اللاعبين

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

الزمالك لأحمد علاء فريق المقاولون العرب المقاولون العرب محمود علاء الجهاز الفنى

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