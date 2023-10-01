إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب
أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري nile، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.
وجاءت عقوبات مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب كالتالي:
عقوبات الزمالك:
إيقاف عبد الله طارق مترجم فريق الزمالك أربع مباريات وتغريمه ماليًا 20000 جنيهًا، بسبب السلوك غير الرياضي.
عقوبات المقاولون العرب:
توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيهًا بسبب النزول الجماعي للاعبين الاحتياطيين والأجهزة المعاونة إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف.
عقوبات مباراة بلدية المحلة وسموحة:
إيقاف محمد عبد الرازق عبد الفضيل لاعب نادي بلدية المحلة مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.
عقوبات مباراة إنبي وطلائع الجيش:
إيقاف أحمد محمد يوسف السيد لاعب نادي إنبي مباراة واحدة بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.
عقوبات مباراة الإسماعيلي والاتحاد:
توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20000 جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.
إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول وذلك لما بدر منه.