الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب

جريدة الدستور

أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري nile، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب كالتالي:

عقوبات الزمالك:

إيقاف عبد الله طارق مترجم فريق الزمالك أربع مباريات وتغريمه ماليًا 20000 جنيهًا، بسبب السلوك غير الرياضي.

عقوبات المقاولون العرب:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيهًا بسبب النزول الجماعي للاعبين الاحتياطيين والأجهزة المعاونة إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف.

عقوبات مباراة بلدية المحلة وسموحة:

إيقاف محمد عبد الرازق عبد الفضيل لاعب نادي بلدية المحلة مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

عقوبات مباراة إنبي وطلائع الجيش:

إيقاف أحمد محمد يوسف السيد لاعب نادي إنبي مباراة واحدة بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات مباراة الإسماعيلي والاتحاد:

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20000 جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول وذلك لما بدر منه.

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