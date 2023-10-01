إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب

أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري nile، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب كالتالي:

عقوبات الزمالك:

إيقاف عبد الله طارق مترجم فريق الزمالك أربع مباريات وتغريمه ماليًا 20000 جنيهًا، بسبب السلوك غير الرياضي.

عقوبات المقاولون العرب:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيهًا بسبب النزول الجماعي للاعبين الاحتياطيين والأجهزة المعاونة إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف.

عقوبات مباراة بلدية المحلة وسموحة:

إيقاف محمد عبد الرازق عبد الفضيل لاعب نادي بلدية المحلة مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

عقوبات مباراة إنبي وطلائع الجيش:

إيقاف أحمد محمد يوسف السيد لاعب نادي إنبي مباراة واحدة بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات مباراة الإسماعيلي والاتحاد:

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20000 جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول وذلك لما بدر منه.