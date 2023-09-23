إيقاف مدرب الزمالك وتغريم الأهلى وبيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الأولى من دوري nile طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

ولعبت الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي اختُتمت يوم الخميس الماضي بمواجهة بيراميدز والزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

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إيقاف محمود علاء ومدربي بيراميدز والزمالك

جاءت العقوبات عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى على النحو الآتي:

مباراة الأهلي والمصري على النحو التالي:

عقوبات الأهلي

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 لتبادل السباب الجماعي مع جماهير نادي المصري.

عقوبات المصري

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير نادي الأهلي.

إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي "باهر المحمدي" مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة.

مباراة فاركو وفيوتشر إف سي

عقوبات فيوتشر إف سي

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية المباراة.

عقوبات مباراة بيراميدز والزمالك

عقوبات بيراميدز

إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

عقوبات الزمالك

إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 وذلك لطرده بسبب سب المنافس.

إيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك للسباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة، وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.