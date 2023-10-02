الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدحت عبدالهادى: زيزو رفض عرضًا خياليًا للاستمرار مع الزمالك

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي

أكد مدحت عبدالهادي، مدرب نادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو تلقى عرضًا خياليًا قبل بداية الموسم الحالي، وأن بالفعل الإدارة عقدت جلسة مع اللاعب بعد هذا العرض لمعرفة رأيه.

وقال مدحت، في تصريحات لبرنامج كورة في الـ90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على راديو 9090: "زيزو استقر مع إدارة النادي على الاستمرار داخل الزمالك، ورفض هذا العرض بشكل نهائي".

وتابع: "كل ما قيل مؤخرًا بأن زيزو تمرد على الفريق غير صحيح، وأن اللاعب يحترم الزمالك وجماهيره".

اعتذار علاء

وأكد مدحت عبدالهادي أن كل ما يثار بشأن اعتذار محمود علاء للجهاز الفني واللاعبين غير صحيح، وأن اللاعب لم يتحدث مع الجهاز الفني بعد لقاء أرتا سولار من الأساس.

وقال: "العقوبة الموقعة على محمود علاء مستمرة، وسوف يستمر في التدريب منفردًا حتى نهاية العقوبة".

وأضاف: "طبقنا اللائحة المالية ضد اللاعب، والتدريب منفردًا جاء قرارًا من الجهاز الفني بقيادة أوسوريو".

خطأ اللاعب

وأكد أن واقعة محمود علاء مؤسفة، وأنه لا يوجد فرد يعمل حاليًا داخل النادي يقبل بهذا، وأن اللاعب تم عقابه حسب اللائحة.

وقال مدحت: "محمود علاء كرر نفس الواقعة بنفس الشكل مرتين أمام كل اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة".

وتابع: "محمود علاء وأي لاعب داخل الزمالك بياخد حقه بشكل كامل، فيجب أن يكون عليه واجبات النادي ياخدها منه".

وكشف مدحت عبدالهادي، مدرب نادي الزمالك، كواليس واقعة محمود علاء لاعب الفريق في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في توقيع غرامة ضد اللاعب 250 ألف جنيه، وتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين.

وقال: "تقسيمة الزمالك يومها كان فيه لاعيبة زيادة بسبب تواجد حوالي 30 لاعيب، وكان هناك بعض اللاعيبة اللي انتظرت للتقسيمة المقبلة بعد وقت معين". 

وتابع: أحمد مجدي أبلغ اللاعبين بالتقسيمة، وبدأنا نغير اللاعبين باللي منتظرين، وجيه دور حسام عبدالمجيد ينزل مكان محمود علاء، لكن بعدها لقيت محمود علاء اتحول بشكل غير طبيعي، ومش فاهم دا ليه؟ وقال ألفاظ غريبة ومسمحش بيها في ظل تواجدي.

وأضاف: أوسوريو حب يحل الموضوع وقتها، ولكن الكلام معجبش اللاعب برضو، ومش فاهم ليه محمود علاء عمل كدا.

الزمالك أحمد سيد زيزو زيزو للجهاز الفني أرتا سولار

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