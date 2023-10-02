مستويات الأندية فى قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تترقب الجماهير في القارة السمراء، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023/ 2024، بعد أن حجز 16 ناديًا مقاعدها في هذا الدور.

وأسدل الستار، مساء أمس الأحد، على منافسات مرحلة الإياب لدور الـ32 لكأس الكونفيدرالية، والتي شهدت تأهل 16 ناديًا إلى دور المجموعات.

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات هي، الزمالك، فيوتشر، اتحاد العاصمة الجزائري، النادي الإفريقي التونسي، نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، ساجرادا اسبيرانكا الأنجولي، أكاديمكا دي لوبيتو الأنجولى، دريمز الغاني، أكاديمي سوار الغيني، أبوسليم الليبي، الهلال بنغازي الليبي، الملعب المالي، سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

وضمن الزمالك، تواجده في المستوى الأول، وذلك وفقًا لنتائجه في بطولتي «كاف» خلال المواسم الخمسة السابقة، بينما يتواجد فيوتشر، في المستوى الثاني.

وستكون مستويات الأندية في قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية على النحو التالي:

المستوى الأول: الزمالك (39 نقطة)، نهضة بركان المغربي (37 نقطة)، اتحاد العاصمة الجزائري (27 نقطة)، ريفرز يونايتد النيجيري (10 نقاط)

المستوى الثاني: ديابل نوار الكونغولي (5 نقاط)، ساجرادا اسبيرانكا الأنجولي (4 نقاط)، فيوتشر (2.5 نقطة)، النادي الإفريقي التونسي (نقطتين)

المستوى الثالث والرابع: أكاديمكا دي لوبيتو الأنجولى، دريمز الغاني، أكاديمي سوار الغيني، أبوسليم الليبي، الهلال بنغازي الليبي، الملعب المالي، سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.