الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد سحب قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023 والفرق المتأهلة

الأهلي
الأهلي

سيظل البحث عن موعد سحب  قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (موسم 2023/2024)، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل، حتى موعد الانتهاء من مراسم سحب القرعة.

قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويأتي ذلك، نظرًا لمشاركة الثنائي الأهلي وبيراميدز في المسابقة القارية وتحديدا مرحلة المجموعات.

الفريق السماوي، قام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المميزة، مثل ثلاثي مودرن فيوتشر محمد رضا بوبو هدف الأهلي السابق ومهند لاشين ومحمود مرعي.

هناك أيضا ثنائي الزمالك الصاعد، يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، بالإضافة للكونغولي الدولي وهداف فريق يانج أفريكانز التنزاني السابق فيستون ماييلي، مع تفعيل بند شراء مصطفى فتحي بشكل نهائي من التعاون السعودي، و التجديد للثنائي الدولي شريف إكرامي حارس المرمى والجناح أحمد فتحي.

لذا يعد بيراميدز، هو المرشح الأول هذا الموسم لمنافسة الأهلي، سواء محليا وبطولة الدوري الممتاز أو قاري ودوري الأبطال، فربما يقع الفريقين في مجموعة واحدة من الأميرة السمراء.

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2023/2024

تعرف على مستويات الأندية فى قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا

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موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بعد غدا الجمعة، الموافق 6 أكتوبر الجاري 2023، بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال

يأتي النادي الأهلي على رأس هذه الأندية المتأهلة إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يليه بيراميدز الذي يسجل ظهوره الأول تاريخيا بدوري الأبطال.

كما نجحت أيضا أندية، الوداد المغربي والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، وسيمبا التنزاني وبيترو أتليتكو الأنجولي، في خطف تذكرة العبور للمجموعات.

وهناك أيضا مازيمبي الكونغولي وأسيك ميموزا الايفواري، والهلال السوداني ويانج أفريكانز التنزاني، والنجم الساحلي التونسي، وميدياما الغاني، ونواذيبو الموريتاني، وجالاكسي البتسواني.

تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا قبل قرعة المجموعات 

  • التصنيف الأول: الأهلي – الوداد المغربي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.
  • التصنيف الثاني: شباب بلوزداد الجزائري – سيمبا التنزاني – بيراميدز – بترو أتلتيكو الأنجولي.
  • التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي – الهلال السوداني – يانج أفريكانز التنزاني – أسيك ميموزا الإيفواري.
  • التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - جوانينج جالاكسي البوتسواني - ميدياما الغاني – نواذيبو الموريتاني.

موعد انطلاق مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 24 نوفمبر المقبل.

الأهلي يتربع على الأميرة السمراء بـ11 لقب

ويمتلك النادي الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا، حيث نجح في حصد الأميرة السمراء في 11 مناسبة، أعوام 1987 و1983، و2001 و2005، و2006 و2008، و2012 و2013، و2020 في نهائي الشهير أمام الزمالك بقاضية محمد مجدي أفشه، و2022 وأخيرا 2023 على حساب الوداد المغربي.

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