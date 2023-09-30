تأهل الترجى وصن داونز ومازيمبى إلى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا

حجز فريق الترجي التونسي، بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك رغم تعادله سلبيًا مع ضيفه (إيه أس دوان) البوركيني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب (حمادي العقربي)، في إطار إياب دور الـ 32 للبطولة.

واستفاد الفريق التونسي من فوزه في لقاء الذهاب، خارج ملعبه، بهدف دون رد، ليضمن مقعد له في الدور المقبل.

كما عبر فريق صن داونز الجنوب إفريقي، إلى الدور ذاته عقب تغلبه على ضيفه بومامورو البوروندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وكان صن داونز، قد حقق الفوز ذهابًا خارج ملعبه، بأربعة أهداف دون مقابل.

افتتح بونجواني زونجو، التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يحرز تيبوهو موكوينا، الهدف الثاني في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

على جانب آخر، تأهل مازيمبي الكونغولي، لدور المجموعات، بفوزه على مضيفه بيج بوليتس المالاوي، برباعية نظيفة، في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مازيمبي بهدف دون رد.

وسجل كيفين مونديكو زاتو، هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف جلودي ليكونزا، الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وأحرز شيخ فوفانا، الهدف الثالث في الدقيقة 20، قبل أن يضيف مارسيل نجيمبا، الهدف الرابع، في الدقيقة 40، من زمن الشوط الأول.

وتمكن بيترو أتلتيكو الأنجولي، من قطع تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال، وذلك عقب فوزه على ضيفه يونياو ديسبورتيفو دو سونجو الموزمبيقي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وكان الفريق الأنجولي، قد حقق الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو

وأحرز البرازيلي تياجو أزولاو، هدف التقدم لبيترو دو لواندا، مبكرًا في الدقيقة السادسة، ثم أضاف أدي أفونسو، الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وقلص الضيوف، الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يحرز الكسندر جوديس، الهدف الثالث للفريق الأنجولي في الدقيقة 90+4.