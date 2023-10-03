الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: الرئيس استجاب لإرادة شعبه وعزم على استكمال مسيرة التنمية

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: استجاب لإرادة شعبه، وعزم على استكمال مسيرة الوطن.

الرئيس السيسي الأجدر في تولي مهام البلاد

وأكد أن الرئيس السيسي دائمًا يلبي مطالب المصريين، ولا يحيد عن رغبتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي الأجدر في تولي مهام البلاد، لا سيما بعد إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة، وأصبحت مصر اليوم على خارطة مصاف الدول المتقدمة، بفضل ما حققته من إنجازات تعد بمثابة معجزات كان من الصعب تحقيقها وسط الكثير من التحديات والمشكلات المتنامية عالميًا.

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آلاف المواطنين يحتفلون عقب إعلان الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة (صور)

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حزب المؤتمر: الرئيس السيسى قادر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة

وأوضح موسى، في بيان له، أن الرئيس السيسي أحدث تطورات في الجزء الاقتصادي وصنع بنية تحتية جديدة، قادرة على إدارة الملف الاقتصادي بشكل فتح آفاقًا استثمارية جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية، من خلال توفير بيئة استثمارية ناجحة قادرة على تحقيق كل احتياجات المستثمرين، كان لها دور كبير في النهوض بقاطرة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مؤتمر "حكاية وطن" تناول أهم إنجاز من إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة هو قناة السويس الجديدة، حيث كشف المؤتمر عن تأسيسها وأهميتها في زيادة دخل قناة السويس، باعتبارها تعد أهم ممر ملاحي عالمي، من 4 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وفق مخطط 2024.

عضو البرلمان الدولي: مشاركة الشعب الإيجابية في السباق الرئاسي تحمي مكاسبه

ثمنت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب الشعب المصري الذي احتشد في جموع ميادين مصر، لمطالبته بالترشح في السباق الرئاسي ٢٠٢٤.

وقالت "نصيف" إن تلبية الرئيس السيسي لنداء الشعب تأتي انطلاقًا من شعوره بالمسئولية الوطنية، وحرصه على استكمال مسيرته في بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التي شرع في بنائها منذ توليه زمام الحكم، والتي بدأت بمحاربة الإرهاب والسير في دربي التنمية والبناء بالتوازي، ومن ثم كانت الإنجازات التى تحققت حتى الآن.

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت هو حماية وأَمان للدولة المصرية والشعب المصري، فهو حمل على عاتقه عبء مسئولية هذا الوطن، ورغم التحديات الصعبة والأزمات العالمية استطاع أن يحقق لمصر الأمن والأمان والاستقرار، وسطر إنجازات يشهد لها الجميع في الداخل والخارج.

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