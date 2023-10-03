آلاف المواطنين يحتفلون عقب إعلان الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة (صور)

احتفل الآلاف من المواطنين بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وسط فرحة وزعاريد ورفع العلم المصري، وردد المشاركون هتافات تحيا مصر وبنحبك يا سيسي وكمل ياريس وأحنا معاك يا سيسي.

وشارك الآلاف في احتفالات نصر أكتوبر، وأيضًا مناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، في ميدان الجلاء.

بدأت الاحتفالات بمسيرة عظيمة تضم الآلاف من المصريين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة والطلاب بميدان الجلاء بالأغاني الوطنية والفلكورية، وحمل المشاركون في المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسي مكتوب عليها "كلنا معاك" في الانتخابات الرئاسية، للمشاركة في احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وخرج المعلمون رافعين لافتات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرة كبيرة، ليعلنوا دعمهم للرئيس ويطلبون منه ترشيح نفسه وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 /2024، مرددين هتافات: "معاك يا سيسي.. السيسي رئيسي.. كمل مشوارك يا ريس".

وتنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري، وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية في سوق العمل.

تأتي المسيرة دعمًا للرئيس السيسي وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار، والذي كان على قدر المسئولية يوم أن طالبه الشعب بالترشح لرئاسة مصر وقيادتها، رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

احتفال المصريين

احتفال المصريين

احتفال المصريين