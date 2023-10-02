وزير الصحة: رغم إمكانياتنا المحدودة تمكننا من القضاء على فيروس سى وتفوقنا على أمريكا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن إعلان مصر خالية من فيروس سي، جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وضع خطة للعلاج 4.5 مليون حالة مزمنة من أمراض الكبد، ويتم علاج حتى مرضي سرطان الكبد وكان عددهم 60 ألف مواطن بالمجان.

القضاء على فيروس سي

وأضاف وزير الصحة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، أن رغم إمكانياتنا المحدودة تمكننا من القضاء على فيروس سي ولذلك فإن المنظمات الأمريكية والصحف هناك تساءلت لماذا لم تستطع أمريكا في القضاء على فيروس سي كما فعلت مصر.

مؤتمر حكاية وطن

ويختتم مؤتمر “حكاية وطن” جلساته اليوم الإثنين بعد 3 أيام من الجلسات المهمة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالى، حيث تعقد جلسات مهمة اليوم وأبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة كما يختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.