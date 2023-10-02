الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يوجه مقدمة اليوم الثالث من "حكاية وطن" بإعطاء وزير الصحة وقتًا كافيًا لكلمته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الإثنين، على منح مقدمة اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن 15 دقيقة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لطرح خدمات الوزارة وإلقاء كلمته، فقال الرئيس السيسي: “مش هيلحق يقول حاجة”. 

ووجه الرئيس السيسي مقدمة الفعاليات، بإعطاء الوزير الوقت الكافي لإلقاء كلمته معلقا: “مش هيلحق يقول حاجة.. 15 دقيقة إزاي اديله وقته الكافي”. 

حكاية وطن

ويختتم مؤتمر “ حكاية وطن” جلساته اليوم الإثنين بعد 3 أيام من الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالى حيث تعقد جلسات مهمة اليوم وأبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي،  فضلا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة كما يختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر “ حكاية وطن “ وزير الصحة مقدمة فعاليات إنجازات

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