الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات "الصحة" خلال "حكاية وطن"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجليًا حول أبرز الجهود والإنجازات في ملف قطاع الصحة، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن الفيلم تطوير المستشفيات والمبادرات الصحية ومخصصات الأدوية، وكم تكلف العلاج على نفقة الدولة منذ عام 2014  إلى 2023.

إطلاق مبادرة 100 يوم صحة وتوفير الكشف والعلاج مجانًا

كما تضمن الفيلم تخطي مصر جائحة كوورنا وتوفير اللقاحات، وإطلاق مبادرة 100 يوم صحة وتوفير الكشف والعلاج مجانًا. 

ويشهد مؤتمر حكاية وطن، اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجليا الجلسة الثالثة مؤتمر حكاية وطن المبادرات الصحية تطوير المستشفيات

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