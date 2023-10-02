قيادى بمستقبل وطن: الرئيس السيسى وضع روشتة لمواجهة كل التحديات

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية طن، تضمنت روشتة لحل كل المشكلات، خاصة أن الرئيس السيسى وضع يده على المشكلات ومواطن الضعف التي أثرت على الوطن، كما عرض كيفية مواجهة المشكلات عمليًا والعمل على حلها، واستعرض خطط وخبرات ودراسات وفكر وإبداع وشجاعة القرار والتصدى لهذه القضايا بقوة، موضحًا أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالصراحة والشجاعة أمام الشعب فيما عرضه من إنجازات، وكشف عن رؤية شاملة لمستقبل مصر.

دفعة للمواطنين من أجل حثهم على بناء وطنهم

وأضاف «رزق» أن حديث الرئيس السيسي اعتمد على أرقام وبيانات دقيقة، وهو دفعة للمواطنين من أجل حثهم على بناء وطنهم، خاصة أن الرئيس السيسي كان يناقش كل تفاصيل إنجازات الحكومة ويضيف لها، بل ويعلن عن مشروعات يتم تنفيذها لم يعرضها بعض الوزراء، ليؤكد أنه على علم بكل تفصيلة من تفاصيل تلك المشروعات، وأنه درسها بشكل كامل، بل ويعلن ميزانية كل مشروع والمكاسب التي ستعود على مصر منه خلال الفترة المقبلة.

كشف وجود خطة اقتصادية شاملة فى كل المجالات

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن حديث الرئيس السيسي كشف وجود خطة اقتصادية شاملة فى كل المجالات، سواء فى الطرق والكبارى والصرف الصحى ومياه الشرب والاكتشافات البترولية وإقامة المستشفيات والمدن الجديدة والمدارس والجامعات فى ظل أزمات يعاني منها العالم، خاصة أن الدولة أقامت الطرق والكبارى التى يهاجمونها، كما تم إنشاء العمران الجديد والوصول إلى 13.7%، وتمت مضاعفة المساحة وهو إعجاز قامت به الدولة فى ظل الظروف الصعبة والمؤامرات التى تحدث.

ملحمة من الكفاح والتغلب على كل التحديات

وأوضح «رزق» أن ما نفذته الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تعد ملحمة من الكفاح، والتغلب على كل التحديات والمشكلات وبناء جمهورية جديدة تشهد تطورًا في كل المجالات والقطاعات، وتشهد خططًا تنموية فى جميع المحافظات بكل المجالات، بالإضافة إلى إحداث تطورات فى الجزء الاقتصادي والبنية التحتية، ونحن نتحدث عن دولة تم إنشاؤها من جديد، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى قضى على الإرهاب وحقق إنجازات غير عادية، وأدعو شباب مصر لمشاهدة ومعرفة حكاية وطن وما حدث وبالأرقام.