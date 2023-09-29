"مستقبل وطن" ينظم مهرجانا رياضيا بمركز الداخلة فى الوادي الجديد

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، مهرجانا رياضيا توعويا بمركز شباب الفتح بمدينة "موط" بمركز الداخلة.

وقالت هبة بدر، أمينة المرأة حزب مستقبل وطن بالداخلة، إن الحزب نظم مهرجان رياضي ثقافي توعوي للأمانة المرأة تضمن المهرجان ( مسابقات ثقافية - عروض -كرة طائرة سيدات- مواهب في الشعر والغناء والرسم) وذلك في إطار اهتمام الحزب بالنشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، وتم عقد لقاء توضيحي للمرأة قبل المهرجان عن مشاركة المرأة سياسيا والنزول للانتخابات الرئاسية القادمة وتفعيل دورها.

وأوضحت هبة، أنه تم تكريم المتميزين في مختلف الأنشطة، لافتًا إلى أن المهرجان يأتي ضمن برامج وخطط الحزب الاستراتيجية التي وضعها لتوطيد علاقاته بصورة متواصلة مع المرأة ودمجها في المجتمع وغيرها من أهل الواحات.

وأكدت أن حزب مستقبل وطن متواجد مع جميع أطياف المجتمع الواحاتي في كل المناسبات، مشيرا الى ضرورة النهوض بالبلد لأجل استمرار مسيرة الإنجازات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر فعاليات المهرجان عضوات أمانة المرأة بمركز الداخلة، والكابتن زكريا فارس في إدارة المباريات المقامة بالمهرجان، صابر مرسى الأمين المساعد ومدير نادى الداخلة الرياضي.

مركز بلاط يعقد ندوة تثقيفية عن الاستحقاق الرئاسي

كما نظمت أمانة المرأة بمركز بلاط، ندوة مع السيدات بقرية العوينة بمركز بلاط حول الاستحقاق الرئاسي القادم وأهمية المشاركة فيها.

تحدثت جوهرة محمود عمار أمين أمانة المرأة بمركز بلاط، أن الاجتماع دار حول دور الحزب في دعم وتأييد فخامة الرئيس والحراك السياسي والاستحقاق الرئاسي القادم، وضرورة توعية وحث المواطنين من جميع فئات المجتمع في المشاركة في التصويت الانتخابي وحشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والاستعانة بهم ودور المرأة المهم والفعال في خروج السيدات ومشاركتهن في الانتخابات.

كما تحدثت جوهرة، عن أهمية مشاركتها السياسية والإدلاء بصوتها الانتخابي في كافة الاستحقاقات الرئاسية، لما لصوتها الانتخابي من تأثير قوي على عملية الاقتراع، فالمرأة عضو فاعل في المجتمع.

وفي نهاية الندوة بعث الجميع برسالة شكر وتقدير ودعم لفخامة الرئيس وتأييدهم التام لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية والإصلاح، كما قدم الجميع الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن على دعمهم والتواجد بصفه مستمرة وتلاحمهم مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.