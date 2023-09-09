أمانة حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد تعقد اجتماعًا موسعا حول الاستحقاق الانتخابى الرئاسى بـ"بلاط"

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بأمناء وأعضاء الحزب في مركز بلاط والقرى التابعة له.

ترأس الاجتماع المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة، وتناول دعم وتأييد الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء وأن الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضًا أي محاولات لشق الصف الوطني.

اجتماع مستقبل وطن

وأكد الحزب، أن طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج للحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم الرئيس السيسي، وأن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وما نراه من قدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضيه الضرورة وتقتضيه أيضًا المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة.

كما تحدث الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتنظيم العمل وضرورة توعية وحث المواطنين من جميع فئات المجتمع في المشاركة في التصويت الانتخابي وحشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والاستعانة بالشباب والمرأة.

وتحدث الدكتور محسن عبد الوهاب أمين التنظيم بالمحافظة، عن توعية المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية من أجل مستقبل أفضل.

اجتماع مستقبل وطن

كما تحدث كمال عبد اللطيف، أمين أمانة بلاط عن المبادرات الإنسانية ومشروع حياة كريمة التي نفذت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه وما نجم عنه من تغييرات جذرية في حياة المواطن في الريف المصري ومحافظة الوادي الجديد بصفة خاصة وانعكس أيضاً بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأسر الريفية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أمانة الحزب تكرم بعض الأمانات لدورهم المتميز خلال هذه الفترة

وخلال الاجتماع حرصت أمانة بلاط على تكريم أمانات الصحة والتعليم والإعلام والعضوية والتنظيم وأمانة التواصل والمتابعة على دورهم المتميز خلال هذه الفترة، كما حرصت أمانة بلاط على تقديم هدية تذكارية للمحاسب جمال آدم، أمين المحافظة تقديرًا لدورة الكبير.

اجتماع مستقبل وطن

أعضاء الحزب: تقديم بعض التوصيات والعمل على حلها من أجل المواطن

وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات لتقديمها للجهاز التنفيذي بالمحافظة تمثلت في 11 نقاطه رئيسية هي:

- بناء المجمع الإسلامي المحدد له بجوار العمارات والمخصص من قبل الوحدة المحلية.

- بدء العمل بفرع جامعة الوادي الجديد ببلاط على الأرض المخصصة لها.

- فتح طريق منفلوط - تنيدة.

- تشغيل معهد التمريض ببلاط.

- إنشاء مدرسة للتمريض ببلاط مستقلة.

- إنشاء مقر لتحسين للبيئة حسب الأرض المخصصة لها.

- نقل بركة الصرف الصحي خارج الكتلة السكنية.

- حل مشكله المواليد وأن يكون التسجيل بمركز بلاط.

- إنشاء مدرسة عسكرية ثانوية ببلاط.

- تشغيل باقي الخدمات غير موجودة بمركز بلاط مثل الشهر العقاري والمرور.

- الانتهاء من الصرف الصحي بقرية تنيدة وأولاد عبد الله.