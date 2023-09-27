أمانة المجالس المحلية المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات

عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري أمين أمانة المجالس المحلية، اجتماعا بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية والأمناء بالمحافظات.



وناقش الاجتماع عددا من الملفات الخاصة بأمانة المجالس المحلية، والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل، كما تضمن تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية، في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.

المجالس المحلية



أكد المهندس أحمد صبري، الدعم الكامل والوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية للمحافظات.

كما جرى مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة.



افتتاح أكاديمية شباب مستقبل وطن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا تنظيميًا ضخما، برئاسة القيادات المركزية، النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب اللواء يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وبحضور النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، والنائب جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن محافظة الدقهلية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء المراكز والأقسام وأمناء الوحدات الحزبية.

وبدأ الاجتماع، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، أكد خلالها الدعم الكامل من الحزب وكوادره بجميع المحافظات للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسة المقبلة، استكمالًا لخارطة الطريق التي بدأها منذ 2014.

ومن جانبه، قال النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، إن حزب مستقبل وطن وهو أكبر الأحزاب السياسية في مصر، يقف داعمًا بكل قوة للرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات على القطاعات والمستويات كافة.

وفي الوقت ذاته، أشار النائب يحيى العيسوي، إلى الطفرة التنظيمية غير المسبوقة التي حققها الحزب، بالإضافة إلى الترابط التنظيمي الفعال، مشددًا على جاهزية الحزب والقيادات والأعضاء كافة على مُختلف المُستويات التنظيمية للانتخابات الرئاسية.

وفي سياق آخر، أكد النائب محمد المرشدي، أمين الحزب بالمحافظة، اصطفاف أبناء الدقهلية خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلى الجهد التنظيمي الكبير، والحرص على التواجد الفعال وحالة الحراك والعمل الجماعي المنظم للحزب.

كما وجه النائب اللواء جمال عبدالظاهر، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، التحية والشكر للقيادات المركزية لحزب مستقبل وطن على النشاط الملحوظ الذي تم خلال الفترة الأخيرة ولأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة الدقهلية وأمناء المراكز والأقسام وأمناء الوحدات الحزبية بالمحافظة.