الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بمؤتمر حكاية وطن كشفت خطورة الشائعات وضرورة التصدى لها

المهندس على جبر
المهندس على جبر

أكد المهندس على جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية طن كشفت خطورة حملات التشكيك التي لاحقت كل المشروعات التي نفذتها الدولة ومن بنيها مشروع قناة السويس الجديدة وضرورة التصدي لحملات الكذب والتشكيك، خاصة أن مشروع قناة السويس كان وسيلة لاستعادة ثقة الناس واستعادة الأمل المفقود وتجميع الشعب على هدف واحد، من خلال فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بفائدة 12%، مشددا على أهمية التصدي لحملات التشكيك المستمرة في كل الإنجازات التي تتحقق.

كشفت حجم الإنجازات والجهود التي بذلتها الدولة

وأضاف "جبر"، خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن"، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حجم الإنجازات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحقيق تنمية شاملة، لتؤكد حجم اهتمام القيادة السياسية على بيان الحقائق للمصريين، وإشراكهم في كل خطوات التنمية التي تشهدها الدولة خلال 9 سنوات الماضية، خاصة أن الرئيس السيسي كان حريصا على استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة خاصة فيما يتعلق بحملات التشكيك وحرب الشائعات التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب المصري وقيادته السياسية.

"حكاية وطن" كشف نجاح الدولة في التعامل مع التحديات العالمية

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن مؤتمر حكاية وطن كشف نجاح الدولة في التعامل مع التحديات العالمية خلال السنوات الأخيرة سواء فيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من ارتفاع معدلات التضخم العالمي ومشكلات سلاسل الإمداد والتوريد، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من التصدي وعبور تلك الأزمات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الأمم تبنى بالإصلاح لا بالتشكيك، وأن هناك ضرورة لاستمرار العمل الدؤوب.

طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات فى مختلف القطاعات 

وأوضح "جبر"، أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، حيث إن العمل يسير بالتوازى فى مختلف المجالات والقطاعات، كما أن الدولة المصرية تمكنت خلال 10 سنوات من تحقيق المعادلة الصعبة، من خلال مواجهة التحديات الضخمة التي كادت أن تعرقل مسيرة الدولة، وكذلك تحقيق التنمية الشاملة في كل شبر من أرض هذا الوطن، من أجل تحسين جودة الخدمات التي يحصلها عليها الشعب المصرى، لافتا إلى أن البنية التحتية تمثل نقطة فاصلة فى عملية التنمية، وهذا ما حققت فيه الدولة نجاحا كبيرا.

المهندس علي جبر حزب مستقبل وطن كلمة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حكاية طن

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