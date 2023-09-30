حكاية وطن | إنتاج 366 مليون طن غاز طبيعي و10 ملايين طن بوتاجاز في عهد السيسي

تسعى مـصـر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ تصبـح مـركـزا إقليميا للتجارة وتداول البترول والغـاز الطبيعي فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصاديـة المـثلـى مـن جـميـع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقـة والعمـل علـى تعديـل مزيج الطاقـة، فـضـلا عـن جـذب المزيـد مـن الاستثمارات عـن طـريـق تطويـر نـظـم المـزايـدات فـي مـحـال الـبحـث والاستكشـاف. ولتحقيـق هـذه الأهـدافه وضعـت الدولة استراتيجية متكاملة مـن عـدة محـاور.

ووقعت الدولة ممثلة في وزارة البترول اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، وتطوير نظم المزايدات فـي محـال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة، واختصار الفترات الزمنية التوقيع الاتفاقيات، بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدني نحو 22 مليار دولار لحفر 452 آبار خلال الفترة (-2022 2014)، وتحقيق 448 كشفقا (315 زيت - 133 غاز) وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لدعـم الأمن القومي للطاقة في مصـر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير. بمـا أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضـل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما أسهم في تعزيز مكانة مصـر عـلـى خريطـة الطاقة العالميـة.

كما نجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قـدم مكعبة يوميا، بفضل مجموعة من الاكتشافات، أهمها حقل ظهـر الـذي يعد أكبـر حـقـل غـاز تـم اكتشافه في مصر وينتج 2.7 مليار قدم مكعبـة يوميا حتى نهايـة عمر الـمـشـروع. ويوجـد عـدد مـن الحقول الأخرى الأصفر، منها - على سبيل المثال-: حقل " أقول" باحتياطات تقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل "نورس" باحتياطي تريليوني قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية (تورس، ليبـرا جـيـزة، فيوم، ريفين)، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم محمية

فيما بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات، ونحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتـاج مـن البترول 29.3 مليون طـن عـام 2022/2021.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحليـة بواقع 652 مليون طـن مـن المنتجات البترولية والغاز (285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعي)