السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في عهد الرئيس السيسي.. تنفيذ 53 مشروعا لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بملف قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، وذلك لتلبية كامل احتياجـات السوق المحلي، من خلال العمل الدؤوب لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

وقد شهدت مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الماضية تطور كبير جدًا، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار.

وهي كالأتي بإجمالي 53 مشروعا.

1- مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي 

2- مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي

3- مشروعات إنتاج الزيت الخام 

4- مشروعات تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس 

إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال السنوات التسع الماضية

كان قد بلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال السنوات التسع الماضية حوالى 673.6 مليون طن بواقع 272.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات،390.3 مليون طن غاز طبيعى،و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .

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تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات،  لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر أساسي للطاقة، وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك .

و أشار "الملا" خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) لاعتماد نتائج اعمال الشركة للعام المالي 2022-2023 الى أن المسئولية تجاه الوطن وابناءه تتطلب تضافر الجهود والعمل على كافة المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.

وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي  والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ماتوليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها أيضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي، وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة .

عبد الفتاح السيسي السيسي قطاع البترول الغاز الطبيعي مجال مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى الزيت الخام

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