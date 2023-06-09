كاتب صحفي: الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على ريادة مصر في إفريقيا

علق أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام، علي زيارة الرئيس السيسي لدولة موزمبيق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على ريادة مصر في أفريقيا.

وأضاف أنه منذ أن تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014 كان لديه اهتمام كبير بإفريقيا نتيجة أهمية إفريقيا بالنسبة لمصر وأهمية مصر بالنسبة لإفريقيا.

وأوضح أن هناك زخم في العلاقات مع إفريقيا وبالتالي عادت العلاقات بشكل كبير جداً والذي يلاحظ بزيادة حجم التبادل التجاري مع أفريقيا والذي تجاوز أكثر من 11 مليار دولار.

وأشار إلى أن التبادل مع مجموعة الكوميسا تجاوز 5 مليارات بزيادة 20% عن العام الأسبق، كذلك مع الدول والمجموعات الاقتصادية الكبري.