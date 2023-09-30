السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمعية مستثمرى الغاز المسال تدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثالثة

السيسي
السيسي

أعلن مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال، برئاسة الدكتور محمد سعد الدين، عن تأييد ومباركة ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك في إطار مسئوليتهم الوطنية ورؤيتهم السياسية، رافعين شعار استكمال البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.

السيسى استطاع لمّ شمل المصريين 

 وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع خلال السنوات القليلة الماضية لمّ شمل المصريين والتصدى بكل شجاعة في دحر الإرهاب والجماعات المتطرفة واستعادة الأمن والأمان الكامل للأراضى المصرية.

وتابع سعد الدين: لم يكتف الرئيس خلال فترة رئاسته الأخيرة بذلك فحسب، بل فتح ممرات وآفاق واسعة لعمليات التنمية والبناء، التي امتدت في كل ربوع مصر التي نتج عنها تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في مختلف القطاعات خلال فترات زمنية قياسية؛ بدأت بعمل بنية تحتية قوية للبلاد تمثلت في شبكات طرق وكبارى وبناء مدن ومجتمعات عمرانية جديد وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة، علاوة على توفير كل مقومات الاستثمار التى كان لها الأثر المباشر فى حصد نتائج هذه التنمية بالوصول إلى الجمهورية الجديدة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التى تضررت منها الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة.

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جمعية مستثمرى الغاز محمد سعد الدين السيسي السيسى استطاع لم شمل المصريين دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي

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