الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شباب القليوبية يحتشدون لتحرير توكيلات ترشيح السيسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالقليوبية، توافد المئات من المواطنين لتحرير تأييدات انتخابات الرئاسة 2024 فيما واصلت أمانتا المرأة والعلاقات العامة بحزب مستقبل وطن في القليوبية المشاركة في تحرير التوكيلات.

واحتشد المواطنون أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير وتوثيق التوكيلات والتأييدات في مشهد يعكس مدى الدعم المقدم للرئيس السيسي لترشحه لمواصلة ما أنجزه للدولة سواء داخليا أو خارجيا.

في سياق متصل شاركت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية بقيادة الدكتورة نجلاء فتحى الفرماوي أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، في حملة توثيق التوكيلات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأييد دعمه لترشحه لولاية رئاسية مقبلة.

 

دعم كبير للرئيس السيسى لمواصلة الإنجازات

 

يأتي ذلك في إطار الدعم الكبير للرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بمختلف الأصعدة التي شهدتها الدولة عبر 10 سنوات مضت.

وأكدت نجلاء فتحى الفرماوى أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، أن تحرير وتوثيق التوكيلات للرئيس السيسي، يأتي من قبيل رد الجميل للرئيس وما تم داخل الدولة من مشروعات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتأكيد أن الرئيس أطلق مشروع سيذكره التاريخ وهو مشروع حياة كريمة، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم لتحسين معيشة المواطنين البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، أيضا بالمبادرات الرئاسية الأخرى منها حملة 100 مليون صحة وقوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي.

 

كما شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالقليوبية المخصص لتحرير تأييدات ترشيح المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 إقبالا شديدا وزحاما من المواطنين لتحرير التوكيلات حاملين أعلام مصر وسط الزغاريد والأغاني الوطنية.

وواصل مواطنو القليوبية التوافد لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة أمام مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالقليوبية في مدن المحافظة حيث جرى تخصيص 7 مكاتب لتحرير التأييدات الخاصة بمرشحي انتخابات الرئاسة.

وواصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالقليوبية برئاسة للنائب عاطف ناصر حملتها لجمع توكيلات تأييد للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيس ضمن التحضيرات الدقيقة للمرحلة الانتخابية.

وأكد الحزب في بيان له، أن توافد وحشد المواطنيين لجمع التأييدات للرئيس السيسي تعكس التفاني والدعم القوي الذي يحظى به الرئيس السيسي من قبل أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية.

 

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