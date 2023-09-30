السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد الشباب والسيدات لتحرير توكيلات للرئيس السيسي بالقليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمحافظة القليوبية، المخصص لتحرير تأييدات ترشيح المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، إقبالًا شديدًا وزحام من المواطنين لتحرير التوكيلات حاملين أعلام مصر وسط الزغاريد والأغاني الوطنية.

وواصل مواطنو القليوبية التوافد لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة أمام مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالقليوبية في مدن المحافظة، حيث جرى تخصيص 7 مكاتب لتحرير التأييدات الخاصة بمرشحي انتخابات الرئاسة.

وواصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية حملتها لجمع توكيلات تأييد للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيس ضمن التحضيرات الدقيقة للمرحلة الانتخابية. 

وأكد المهندس جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر وبنها بمحافظة القليوبية وأحد قيادات حزب مستقبل بالمحافظة أن توافد وحشد المواطنيين والشباب والسيدات لجمع التأييدات للرئيس السيسي تعكس مدى وعى المواطنين بأهمية انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثالثة تقديرا وعرفانا بجهوده ومشروعاته القومية والخدمية لراحة وخدمة المواطنين البسطاء التى تغيرت حياتهم للأفضل من خلال مبادرة حياة كريمة التى جعلت مواطن القرية يتساوى ولا يقل أهمية عن مواطن المدن الجديدة .

أضاف فؤاد، أنه حملات جمع التوكيلات لدعم الرئيس السيسي مستمرة فى كافة دوائر محافظة القليوبية مؤكدا على حرص الشباب والسيدات وربات البيوت على النزول والاصطفاف أمام مقار مكاتب الشهر العقارى فى مظاهرة حب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى حمل كفنه على يديه لإنقاذ مصر من مخططات الجماعات المتطرفة والإرهابية التى لا تريد الخير لمصرنا الحبيبة.

وقال، إن أعضاء حزب مستقبل طن فى كفاح متواصل من أجل دعم السيسى للرئاسة لاستكمال قطار الإنجازات والخدمات فى كافة محافظات مصر وهو الرئيس الوحيد الذى يعمل من أجل مصلحة الغلابة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بالقرى والنجوع والعزب التى كانت مهمشة على مدار العقود الماضية.

الشهر العقاري مكاتب التوثيق محافظة القليوبية توكيلات السيسى توافد الشباب

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