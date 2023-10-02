المرأة وكبار السن وذوو الإعاقة.. أبرز المتوافدين على الشهر العقارى بالشرقية لتأييد ترشح السيسى

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الشرقية استمرار توافد الآلاف من قيادات وأمناء وهيئات مكاتب وأعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة مصر لفترة رئاسية جديدة.

مدن ومراكز الشرقية تشهد انتفاضات غير مسبوقة في حب الرئيس السيسى

وأكد الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، أن جميع المراكز والمدن تشهد انتفاضة غير مسبوقة من أعضاء الحزب لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كبار السن والمرأة وذوو الإعاقة فى صدارة المشهد

وأشار سليم إلى أن تصدر كبار السن والشباب والمرأة الشرقاوية وذوي الإعاقة المشهد يؤكد حبهم للرئيس، ورددوا الأغاني الوطنية التى أشعلت حماس المحيطين بهم رافعين أعلام مصر وصور الرئيس، مؤكدين تأييدهم الكامل له لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية واستمرار عجلة التنمية الشاملة والحفاظ على مكتسبات الدولة.

وأضاف أن السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة لم تشهدها مصر من قبل منها العاصمة الإدارية الجديدة وحياة كريمة والمطارات والمدن الجديدة والتأمين الصحى الشامل وشبكة الطرق العنكبوتية التى غطت جميع طرق الجمهورية.

وأوضح أن الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لمواجهة قوى الشر والشائعات المغرضة وحروب الجيلين الرابع والخامس التى تتخذ من الفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى أدوات لتخريب العقول ولإرسال رسالة للعالم كله بأن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي الذى حقق الأمن والأمان لمصر وأعطى المرأة المصرية حقوقا لم تحصل عليها منذ سنوات طويلة للتأكيد أنه الأفضل والأحق بقيادة سفينة الوطن للوصول لبر الأمان.