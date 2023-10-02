حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

أحدث انقطاع الانترنت في العالم 2023 حالة من الهلع بين كافة مواطني الدول من مستخدمي الشبكة العنكبوتية حيث تدوال البعض أنباء حدوث ظاهرة كونية (عاصفة شمسية قوية ) قد تتسبب في الإضرار بخدمات الإنترنت عالميا يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر المقبل.

انقطاع الانترنت في العالم 2023

تداول الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وأخبار حول معلومات تفيد بإصدار وكالة الفضاء العالمية ناسا تحذير من انقطاع الانترنت في العالم 2023 بسبب حدوث ظاهرة كونية (عاصفة شمسية قوية) والتي تؤثر على الأرض تلك الظاهرة لم يشهدها كوكب الأرض إلا خلال عامي 1895 و 1921 فقط.

وأشارت الأنباء إلى احتمالية التأثير على الشبكة العنكبوتية مما يؤثر على كافة الخدمات الرقمية التي يستخدمها الملايين في مختلف دول العالم يوميا.

وفي إطار ذلك أصدرت وكالة الفضاء العالمية ناسا بيان رسمي أوضحت فيه أنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن انقطاع خدمات النت خلال شهر أكتوبر الجاري وأن كل المنشورات التي تم تداولها من قبيل الشائعات التي لا يجب أن ننساق إليها.

حقيقة قطع خدمات الإنترنت حول العالم 2023

أكد البيان الرسمي الصادر من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنه لا يوجد أى دليل أو مؤشرات تفيد أن العالم سيشهد أي خلل في خدمات الأنترنت خلال الأيام المقبلة وفقا للمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح القرار الرسمي أن المواطنين يجب عليها عدم الانسياق وراء الشائعات الغير رسمية لعدم إثارة البلبلة واللغط.

وطمأنت ناسا كافة المواطنين والموظفين في كافة أنحاء العالم المتضررين من انقطاع كافة خدمات الشبكة العنكبوتية للابتعاد عن الانزعاج أو التخوف من هذا الأمر وأن كافة الخدمات الرقمية والتي أصبحت جزء أساسي من الأمور الحياتية اليومية والتي لا يمكن الاستغناء عنها لن تتضرر بأي أعطال من أي نوع.

ظاهرة العاصفة الشمسية 2023

العاصفة الشمسية هي ظاهرة كونية نادرة الحدوث ولم يشهدها كوكب الأرض إلا خلال عامي 1895 و 1921 وتنتج من انفجار هائل من الريح الشمسية ومجالات مغناطيسية ترتفع فوق الهالة الشمسية والتي اعتبرها البعض التخطيط لنهاية الانترنت في كافة دول العالم بسبب الأضرار الناتجة عنه.

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