وزير الاتصالات: مستمرون في ضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير شبكات الإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية مستمرة في ضخ المزيد من الاستثمارات ونشر شبكة الإنترنت وتقويتها الفترة المقبلة.

وقال خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: نعمل على إحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية في المرحلة القادمة.

ولفت إلى أن لدينا 35 ألف مبنى حكومي وانتهينا من ربط 20 ألف مبنى بشبكات الألياف الضوئية لكي نمكن أجهزتنا من تقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين.

وتابع: نتعاون مع وزارة التربية والتعليم أيضًا لربط المدارس أيضًا بشبكات الألياف الضوئية، وأيضًا انتهينا من تركيب شبكات الألياف الضوئية بالفنادق 5 و4 نجوم في مدينة شرم الشيخ والبحر الأحمر، وانتهينا أيضًا من 80% من فنادق القاهرة والإسكندرية، ويتبقى لنا الأقصر وأسوان.

وأردف: "شبكة المحمول تلقت اهتمام وتركيز شديد الفترة من 2014 وحتى نهاية 2020 فضاعفنا عدد الأبراج من 7 آلاف برج الى 35 ألف برج باستثمارات قدرها 110 مليار جنيه، وهذه الشبكة تخدم أكثر من 80 مليون مواطن.