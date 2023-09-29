"إلياس" في اليونان.. هل تؤثر العاصفة على مصر ودرنة؟

سادت مخاوف خلال الفترة الأخيرة بسبب كثرة العواصف والأعاصير والكوارث الطبيعية التي تضرب منطقة البحر المتوسط، من أن تتضرر مصر من إحداها، وخاصة بعدما ضرب اليونان عاصفتين متتاليتين، أولهما “دانيال” الذي كانت مدينة درنة في ليبيا الأكثر تأثرًا به، حيث تم تدمير المدينة عن بكرة أبيها.

التأثير على اليونان

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة إلياس أثرت سلبًا على دولة اليونان بأمطار غزيرة، وفيضانات في بعض الأماكن، ولكن تأثيرها كان أقل حدة من العاصفة دانيال ويبدأ المنخفض الجوي على اليونان في التراجع اليوم، ويتجه إلى المناطق الشمالية والموجودة في أوروبا.

التأثير على مصر ومدينة درنة في ليبيا

وأوضحت شاكر في تصريحات لـ"الدستور"، أن تأثير العاصفة إلياس على ليبيا ومدينة درنة على وجه الخصوص شبه منعدم، ولن تتأثر بها مصر على الإطلاق، ولكن هناك غطاء سحابي متوقع على مصر اعتبارًا من يوم الأحد، يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في مصر

وتشهد مصر حالة من ارتفاع درجات الحرارة منذ بدايات الأسبوع الماضي، ويعد غدًا ذروة الارتفاعات على القاهرة الكبرى، والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء أجواء حارة على السواحل الشمالية في الليل أجواء لطيفة، مع توقعات بتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة اسبوع حتى إشعار أخر، ولن تشهد البلاد أي تقلبات جوية تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية خلال الفترة المقبلة، حتى بدايات فصل الشتاء في شهر ديسمبر المقبل 2023.