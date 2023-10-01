وزير الاتصالات: توفير الإنترنت فائق السرعة لكل قرى حياة كريمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جاري ربط جميع المباني في كل القرى في حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية، وعددها 9 ملايين و300 ألف مبنى، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى وحدها تبلغ 3.5 مليون منزل.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "بدأنا بربط كل منازل قرى حياة كريمة، وكانت الدولة لديها رؤية لكي نوفر لمواطنينا حياة كريمة في مختلف مناحي الجمهورية لا يقتصر الأمر على توفير شبكة صرف صحي، وإنما رأت أن الإنترنت فائق السرعة يماثل الخدمات الأساسية، وكان التوجيه نوفر كابلات الخدمات الضوئية لكل منزل في حياة كريمة".

وأردف: "أكثر من ألف و400 قرية قاربنا على الانتهاء من الشبكات الخارجية ونعمل على الشبكات الداخلية".