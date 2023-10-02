الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وأنواع الباقات مسبوقة الدفع

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

طرق ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأنواع الباقات مسبوقة الدفع من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

"الدستور" يستعرض خلال القترير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الرابط التالي من هنا.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2023

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

تستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون اتخاذ أي إجراءات جديدة بداية من منتصف كل شهر  وهو تاريخ إصدار فاتورة الأرضي وإتاحة الاستعلام عنها والدفع على الموقع الإلكتروني لشركة WE وبفترة سماح شهر.

وتقوم المصرية للاتصالات بداية من منتصف كل شهر  بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط.

وتمنع شركة WE المشتركين غير مسددي فاتورة التليفون عمن الاستقبال أيضًا بداية من يوم منتصف الشهر الثالث للشهر الذي لم يتم سداد فاتورته  2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وطرق السداد

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2023

أنواع الباقات مسبوقة الدفع 

توجد 3 أنواع من الباقات وهي: وي 20 و35 و60 ويمكن تجديدها كما يلي:

يمكن تجديد باقة WE أرضي 20 ربع السنوية والتي تحتوي على 360 دقيقة محلي ومحافظات وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ3 شهور.

وتبلغ رسوم الاشتراك ربع السنوية 60 جنيهًا، وضريبة القيمة المضافة (14%) 8.4 جنيه، ويبلغ المبلغ الإجمالي شامل الضريبة 68.4 جنيه، ويجب إعادة شحن الرصيد بمبلغ 69 جنيهًا على الأقل.

ويمكن تجديد باقة WE أرضي 35 ربع السنوية والتي تحتوي على 10.500 دقيقة محلي ومحافظات وWE موبايل وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور (في حالة شحن رصيد لتجديد باقة تحتوي على دقائق للموبايل سيتم خصم 14% ضريبة قيمة مضافة بالإضافة إلى 8% إضافية ضريبة جدول).

وتبلغ رسوم الاشتراك ربع السنوية 105 جنيهات، وضريبة القيمة المضافة 14%+ ضريبة جدول 8% = 16.07 جنيه، ويصل إجمالي المبلغ إلى 121.07 جنيه، ويجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 122 جنيهًا.

ويمكن تجديد باقة WE أرضي 65 الخاصة بك والتي تحتوي على 10.500 دقيقة محلي، محافظات وWE موبايل و750 دقيقة موبايل للشبكات الأخرى وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور.

وتبلغ رسوم الاشتراك الربع سنوية 195 جنيها، وضريبة القيمة المضافة 14% + ضريبة جدول 8% = 36.88 جنيه، ويصل إجمالي المبلغ إلى 231.88 جنيه، ويجب إعادة شحن الرصيد بمبلغ 232 جنيهًا.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وطرق السداد

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