آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2023

يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، على الإنترنت وخاصة محرك البحث العالمي “جوجل”، عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023



ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023.



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

قامت الشركة المصرية للاتصالات بوقف خط العميل وقطع الخدمة نهائيا عنه منذ يوم 15 سبتمبر الماضي والذي كان آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، وأصبح العميل لابد أن يدفع الفاتورة حتى يوم 14 أكتوبر، على أن تُصدر الشركة فاتورة جديدة لشهر أكتوبر اعتبارًا من يوم الأحد 15 من نفس الشهر.

وأصدرت الشركة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو يوم السبت 15 يوليو الماضي على أن يتم سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتي يوم الإثنين 15 أغسطس الماضي، بعدها قامت الشركة بتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة، بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5 % كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم 15 سبتمبر الماضي، ثم قامت بفصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة 1571 سنترال من الثامنة صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا، بالإضافة إلى 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى؛ للتيسير على المواطنين دفع الفواتير، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر سبتمبر 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء، حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة we وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.



موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة أكتوبر 2023

من المقرر إصدار الفاتورة الجديدة للتليفون الأرضي بداية من يوم الأحد 15 أكتوبر المقبل وتعتبر هذه الفاتورة لسداد أشهر "يوليو أغسطس سبتمبر" وتبدأ الشركة منح المشتركين شهرا كاملا لسداد الفواتير دون أي غرمات حتى يوم الأربعاء 15 نوفمبر.

ومن المقرر أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر يوم الأحد 15 أكتوبر المقبل على أن تتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتى يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

بعد انتهاء مهلة السداد تقوم الشركة بتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة، بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5 % كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك نهائيا لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.



طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

منافذ سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

- الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE.

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنه تم تحويل 40% من عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الأرضي بعد إضافة الخدمات إلى تطبيق My WE.