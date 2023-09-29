موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر أكتوبر 2023

يبحث كثير من المواطنون والشركات وأصحاب المال عن موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، لمعرفة موعد إصدارها وكيفية سدادها.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر اأتوبر 2023

تستعد الشركة المصرية للاتصالات we إلى إصدار الفاتورة الجديدة للتليفون الأرضي بداية من يوم الأحد 15 أكتوبر المقبل وتعتبر هذه الفاتورة لسداد أشهر "يوليو أغسطس سبتمبر" وتبدأ الشركة منح المشتركين شهرا كاملا لسداد الفواتير دون أي غرمت حتى يوم أربعاء 15 نوفمبر.

موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر يوم الأحد 15 أكتوبر المقبل على أن تتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتى يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

بعد انتهاء مهلة السداد أقوم الشركة بتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدنى أو ١.٥ % كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك نهائيا لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

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موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2023

فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترالا من الثامنة صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلى ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر سبتمبر 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2023

منافذ سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE.

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنه تم تحويل 40% من عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الأرضي بعد إضافة الخدمات إلى تطبيق My WE.