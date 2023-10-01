الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن قناوى من أمام الشهر العقارى: من لا يرى التنمية فى الوطن أعمى

توثيق توكيل دعم وتأييد
توثيق توكيل دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال محمد محمود، أحد أهالي مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، إنه خرج لتوثيق توكيل دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: "جيت عشان أقول للرئيس عبدالفتاح السيسي نعم، وقال إن كل الدعم للرئيس السيسي".

وأشار أحد أهالي مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، إلى أن أهم شيء هو الأمن والأمان، فهو لا يريد أن يأكل فقط ولكن يريد أن يعيش في أمان أيضًا، وقال إن التنمية واضحة في البلد بشكل كبير.

وأشار محمود خلال حديثه لـ"الدستور"، إلى أن قريته التي يسكن بها أصبح بداخلها وحدة صحية على أعلى مستوى ومجمع للخدمات الزراعية إلى جانب مركز شباب يمكن مقارنته بالأندية الخاصة والكبيرة في القاهرة، كل ذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي الذي أطلق مبادرة "حياة كريمة" من أجل المصريين.

وأورد أحد أهالي مركز فرشوط، أن الرئيس السيسي منذ أول يوم تولى فيه المسئولية وعد بتنمية مصر ووضع الوطن على خارطة الطريق العربية والعالمية والاستثمارية والتنموية، وأوفى رئيس الجمهورية بكل وعوده التي وعدها خلال السنوات الماضية، قائلًا: "وعد وأوفى لذلك نحن خرجنا لنرد له الجميل من خلال توكيلات التأييد وسنخرج في الانتخابات الرئاسية من أجله أيضًا".

ولفت محمود خلال حديثه، أن الرئيس السيسي اهتم بالشباب والفتيات واهتم ببناء الإنسان في كل مكان، قائلًا: "لأول مرة نري رئيس الجمهورية يزور محافظة قنا مرتين متتاليتين، وهو الأمر الذي يؤكد مدى حب الرئيس لشعبه"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتاز بالمصداقية مع الشعب المصرى ويشركه في أزمات الوطن على عكس السابق كانت جميع العهود كاذبة والتصريحات لم تتسم بالمصداقية.

وفى نهاية حديثه وجه الشكر للرئيس السيسي وقال: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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