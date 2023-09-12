الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 5 أشخاص من الموت فى حادث تصادم بين سيارتين بصحراوى قنا

حوادث الطرق
حوادث الطرق

شهد الطريق الصحراوى بـمركز فرشوط التابع لمحافظة قنا، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة ورفع آثار الحادث وتعيين الخدمات لسحب الكثافات المرورية.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من الخدمات المرورية المعينة بالطريق الصحراوي الغربي، بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، أمام محطة الصرف الصحي بمركز فرشوط.

كيفية تفادي حوادث الطرق

وحرصًا من الإدارة العامة للمرور، على حياة المواطنين، فقد أصدرت عددًا من الإجراءات يجب اتباعها أثناء القيادة على الطرق، حتى يتم تجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية.

ووضعت الإدارة العامة للمرور 10 نقاط هامة يجب الحفاظ عليها تجنبًا لوقوع حوادث مرورية.

- الحفاظ على أرواح سائقي المركبات يتطلب الصيانة الدورية للسيارات التي تعد مهمة جدًا.

- التأكد من صلاحية الإطارات والفرامل يمكن أن يمنع وقوع الحوادث.

- عدم القيادة بسرعات جنونية أو التسابق على الطرق يجنبك الخطر.

- يجب الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لتجنب انقلاب السيارة.

- يجب تفادي الانشغال بأمور أخرى غير الطريق، لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

- يجب تجنب تخطي السيارات أثناء القيادة على الطريق.

- يجب احترام قواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- يجب الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع والدوران.

- يجب توقع التغييرات المفاجئة في السير والتعامل بشكل جيد وسرعة البديهة في حالة حدوث أي طارئ.

- يجب تجنب تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لتجنب وقوع حوادث.

لطريق الصحراوى بمركز فرشوط إصابة 5 أشخاص ب الطريق الصحراوي الغربي كيفية تفادي حوادث الطرق مدير أمن قنا

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