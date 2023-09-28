الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمدة قرية في قنا من أمام مكتب شهر عقاري: نازل أرد الجميل للسيسي (فيديو)

العمدة علي قاعود،
العمدة علي قاعود،

لا تزال حشود المواطنين في أنحاء مدن ومراكز وقرى ونجوع محافظة قنا مستمرة أمام مكاتب الشهر العقاري، لتوثيق توكيلات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة انتخابية جديدة.

وخرج المئات من المواطنين في أنحاء المحافظة لتوثيق توكيلات التأييد للرئيس السيسي في 5 مكاتب خصصتها الهيئة الوطنية لتحرير توكيلات للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالمحافظة.

وقال العمدة علي قاعود، عمدة قرية الحاج سلام بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، إنه بصفته مواطن مصري يشعر بكل ما يحدث فى وطنه من بناء وعمل قواعد وطن جديد من بنية تحتية لبنية الإنسان لمدن.

التطور بدأ من حدود مصر الجنوبية وحتى الشمالية

وأضاف أن العمل والتطور بدأ من حدود مصر الجنوبية وحتى الشمالية، وهذا يتضح في مدينة سيناء التي كانت مليئة بالإرهاب وأصبحت الآن آمنة وملاذ أيضًا للمستثمرين، وأيضًا ما حدث في مطروح والعلمين وغيرها من المدن الجديدة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن فيما يفعله مثل ما حدث من تطور في منطقة مثلث ماسبيرو بقلب القاهرة.

وقال عمدة قرية الحاج سلام أيضًا إن قرية الحج سلام كانت تفتقر إلى الخدمات وأصبحت الآن تحتوى على كل الخدمات التى يحتاجها المواطن المصري، وكل ذلك يرجع إلى فضل الرئيس السيسي فى تطور القرية وفيما فعله بها من تطور.

وفى نهاية حديثه، وجه رسالة للمواطنين بأن رد الجميل دين على الأصيل، ويجب على كل مواطن مصري رد جميل الرئيس السيسي على ما قدمه من تطور في مصر، فهو زعيم الإنسانية الذي نرد له الجميل لأنه حمى الوطن من الأعداء الذين كادوا يسرقون الوطن.

قنا السيسي انتخابات الرئاسة ​الإنتخابات​ أهالي فرشوط

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