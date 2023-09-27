الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: "بلغني" تستجيب لشكوى من تراكمات القمامة بقرية أبوشوشة

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن مبادرة "بلغني" التي تم تدشينها خلال الأسبوع الجاري بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، استقبلت عددًا من البلاغات من أحد المواطنين بشأن تراكم القمامة في عدد من المناطق بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

وأضاف الداودي، أنه فور تلقي بلاغ  المواطن، انتقل المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت وقرية أبوشوشة، وتم تجهيز معدات النظافة ونقل تراكمات القمامة المُبلغ عنها إلى مقالب القمامة العمومية المخصصة لها.

مبادرة "بلغني"

من جهته، ناشد محافظ قنا، المواطنين، سرعة الإبلاغ عن أي تراكمات للقمامة، حال رصدها في شوارع المحافظة من خلال وسائل التواصل الخاصة بمبادرة "بلغني"، وهي الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك "مكتب إعلام محافظة قنا" (https://www.facebook.com/qena.governorate) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291) والخط الساخن 15541، لتعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

قنا الرقابة الإدارية أخبار محافظة قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

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