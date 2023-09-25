الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم قنا" يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة الرياضيات العالمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الإثنين الطلاب الفائزين فى مسابقتى كانجارو العالمية فى الرياضيات لموسم 2022 والأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية Hippo لموسم 2022 من طلاب مدارس النيل الدولية ومدرسة المتفوقين stem ومدرسة تحيا مصر الرسمية المتميزة للغات بمسرح المركز الأستكشافى للعلوم والتكنولوجيا .

استهل الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم وتضمن فقرات الحفل ( فقرة إستعراضية- وغناء فردى) قدمها طلاب مدرسة النيل الدولية

وأوضح مدير تعليم قنا أن المسابقة تأتي فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرص أمام طلاب المدارس للإرتقاء بمستواهم من خلال الإحتكاك والتنافس دوليا فى المواد العلمية منها الرياضيات والعلوم ،والذى يحقق التنافسية العالمية التى تستهدفها مصر لرؤية 2030 .

أكد السيد أن المسابقة جرى تنظيمها بإدارة التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة اديو ميتر مصر لتنظيم المسابقات الدولية وشملت مسابقة كانجاروا العالمية للرياضيات لموسم 2022 والأولمبياد الدولى للغة الانجليزية Hippo لموسم 2022، لجميع الطلاب من الصف الاول الابتدائى حتى الثالث الثانوى بجميع انواع المدارس الحكومى والخاص والمدارس الدولية.

وأضاف الدكتور حسن مشعل ممثل شركة اديوميتر مصر ان المؤسسة تهدف من خلال المسابقة الى إثراء الكم المعرفى لدى الطلاب وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى فى مجال التعليم والتدريب والاهتمام بتنمية المواهب وتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار لخلق وتأسيس مواطن لديه كافة المهارات الحياتية الأساسية والكافية لمواكبة التطور التكنولوجى.

وفي نهاية الحفل سلم وكيل الوزارة شهادات التكريم للطلاب المشاركين بالمسابقتين متمنيا لهم دوام التفوق والتميز وتم منح منسقى المدارس شهادات التقدير برعاية مؤسسة إديوميتر مصر للمسابقات العلمية الدولية تقديرا لجهودهم فى إنجاح المسابقتين.

كما تسلم وكيل الوزارة درع تكريم مقدم من مدرسة النيل الدولية تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للطلاب والمعلمين.

تعليم قنا وزارة التربية والتعليم تعليم محافظة قنا محافظة قنا أخبار محافظة قنا

مواد متعلقة

وكيل التعليم في قنا يكرم قادة الفرق الكشفية بالإدارات

القبض على عاطل متهم فى قضايا نصب لتغيير العملات بقنا

افتتحه الرئيس خلال زيارته قنا.. محور الشهيد باسم فكرى: أحلام المواطنين أصبحت حقيقة

جهود مكثفة لضبط شاب أطلق النيران على شقيقه في قنا

"تعليم قنا" تُطلق مبادرة "مدرسة خضراء" بالتعاون مع شركة مياه الشرب

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"فى ضهرك يا ريس".. أهالى السيدة زينب يوكلون الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى