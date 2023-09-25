وكيل "تعليم قنا" يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة الرياضيات العالمية

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الإثنين الطلاب الفائزين فى مسابقتى كانجارو العالمية فى الرياضيات لموسم 2022 والأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية Hippo لموسم 2022 من طلاب مدارس النيل الدولية ومدرسة المتفوقين stem ومدرسة تحيا مصر الرسمية المتميزة للغات بمسرح المركز الأستكشافى للعلوم والتكنولوجيا .

استهل الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم وتضمن فقرات الحفل ( فقرة إستعراضية- وغناء فردى) قدمها طلاب مدرسة النيل الدولية

وأوضح مدير تعليم قنا أن المسابقة تأتي فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرص أمام طلاب المدارس للإرتقاء بمستواهم من خلال الإحتكاك والتنافس دوليا فى المواد العلمية منها الرياضيات والعلوم ،والذى يحقق التنافسية العالمية التى تستهدفها مصر لرؤية 2030 .

أكد السيد أن المسابقة جرى تنظيمها بإدارة التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة اديو ميتر مصر لتنظيم المسابقات الدولية وشملت مسابقة كانجاروا العالمية للرياضيات لموسم 2022 والأولمبياد الدولى للغة الانجليزية Hippo لموسم 2022، لجميع الطلاب من الصف الاول الابتدائى حتى الثالث الثانوى بجميع انواع المدارس الحكومى والخاص والمدارس الدولية.

وأضاف الدكتور حسن مشعل ممثل شركة اديوميتر مصر ان المؤسسة تهدف من خلال المسابقة الى إثراء الكم المعرفى لدى الطلاب وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى فى مجال التعليم والتدريب والاهتمام بتنمية المواهب وتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار لخلق وتأسيس مواطن لديه كافة المهارات الحياتية الأساسية والكافية لمواكبة التطور التكنولوجى.

وفي نهاية الحفل سلم وكيل الوزارة شهادات التكريم للطلاب المشاركين بالمسابقتين متمنيا لهم دوام التفوق والتميز وتم منح منسقى المدارس شهادات التقدير برعاية مؤسسة إديوميتر مصر للمسابقات العلمية الدولية تقديرا لجهودهم فى إنجاح المسابقتين.

كما تسلم وكيل الوزارة درع تكريم مقدم من مدرسة النيل الدولية تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للطلاب والمعلمين.