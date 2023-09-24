الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم في قنا يكرم قادة الفرق الكشفية بالإدارات

وزير التعليم
وزير التعليم

كرَّم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قادة الفرق الكشفية بالإدارات التعليمية وأخصائي التربية الرياضية المتميزين ممن حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في العام الدراسي المنقضي.

شهد التكريم حسن عوض، موجه عام التربية الرياضية، وحسين بلاش، مسئول التربية الكشفية بالمديرية، وجاد الله رمضان، مدير معسكر قنا الدائم، ومديرو المدارس المساهمة.

إشادة بدور المعلم 

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، في بيانٍ صحفيِّ، بدور معلم التربية الرياضية الفاعل والمؤثر في انضباط العملية التعليمية بالمدرسة وإسهامه في تهذيب سلوك التلاميذ وغرس قيم الولاء والانتماء وتقويم اتجاهاتهم.  

ومنح حسن عوض، موجه عام التربية الرياضية، الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم،  شهادة تقدير عرفانًا لما قدمه مدير تعليم قنا من مؤازرة ودعم للأنشطة التربوية بوجه عام والتربية الرياضية بصفة خاصة. 

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