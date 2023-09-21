"تعليم قنا" تُطلق مبادرة "مدرسة خضراء" بالتعاون مع شركة مياه الشرب

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، اليوم الخميس، مبادرة مدرسة خضراء بالتعاون مع شركة قنا لمياه الشرب وجهاز شئون البيئة ومجمع إعلام قنا وإحدى الجمعيات الأهلية بقرية دندرة، وذلك برعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

ونُفذت المبادرة العديد من الأنشطة البيئية والكشفية والتوعوية، بالإضافة إلى مهام التشجير وإعادة التدوير بمشاركة ايريني سمير بتنسيق من الأستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومشاركة ايريني سمير مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد السيد، مدير تعليم محافظة قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام ديوان عام مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، إن المبادرة التي نظمت بجزيرة روبي التابعة لإدارة قوص التعليمية على مدار 4 أيام اعتبارًا من الاثنين الموافق 17 سبتمبر وحتى الخميس 21 سبتمبر، مُثلت بها مدارس إدارات قنا وقوص وقفط.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إلى أن المبادرة استهدفت تثقيف وتدريب معلمي العلوم للصف الرابع ومنسقي البيئة والسكان ومدرسي التربية الرياضية بمدارس كاثوليك حجاره قبلي وكاثوليك جراجوس وقفط الابتدائية المشتركة وتحيا مصر2 وحسان بن ثابت بقنا.