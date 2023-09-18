الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأولى على الصعيد.. بدء الدراسة في هندسة بنات الأزهر بقنا هذا العام

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظة قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاثنين، في مكتبة داخل الديوان العام لمحافظة قنا الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط والدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، والدكتور ابراهيم حسن عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بقنا، لمناقشة تذليل بعض العقبات تمهيدا لبدء الدراسة بكلية هندسة بنات جامعة الازهر بقنا والتى تعد أول كلية هندسة للبنات بجامعة الازهر، يتم انشائها على مستوى محافظات الصعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك داخل الديوان العام لمحافظة قنا.

خلال اللقاء استقبل محافظ قنا، اتصالاً هاتفيًا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ناقش فيها الطلب المقدم من محافظ قنا بإنشاء فرع جديد يشمل الكليات التابعة لجامعة الأزهر لخدمة فتيات المحافظة الملتحقات بكليات الأزهر في محافظات أسيوط والقاهرة للتخفيف عن كاهل أسرهن عناء الاغتراب وسفر بناتهن للدراسة.

وأكد محافظ قنا، خلال بيان صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا أنه حريص علي تقديم أوجه الدعم لخدمة طلاب وطالبات جامعة الازهر من ابناء محافظة قنا.

من جانبه، توجه الدكتور محمد عبد المالك بالشكر إلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على موافقته برصف الفناء والطرق الداخلية بالكلية وكذلك دعمه المستمر لإفتتاح كلية هندسة بنات جامعة الازهر بمحافظة قنا والتى ستخدم طالبات الأزهر وأسرهن، لافتًا إلى أنها ستكون قائمة ومستقلة بذاتها ولها حرم جامعى منفصل عن كلية هندسة بنين، وستقبل الطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية هذا العام بقسمي العمارة والهندسة الكهربية طبقا للمجموع الذي سيحدده مكتب التنسيق في الجامعة.

أخبار محافظ قنا محافظة قنا قنا جامعة الأزهر هندسة الازهر

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