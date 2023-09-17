محافظ قنا: إنشاء محور للقطار الكهربائى السريع والسيارات أعلى النيل بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وافق على إنشاء محور على النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وطريقًا لمرور السيارات، بدءًا من الطريق الصحراوي الغربي مرورًا بأعلى النيل وحتى الطريق الصحراوي الشرقي، موضحًا أن المحور سيكون موازيًا لكوبري دندرة على النيل.

وأضاف الداودي أن المحور الجديد سيخفف ضغط مرور السيارات على كوبري دندرة، حيث سيقوم بتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الصحراوي الشرقي، مما يساهم في تخفيف الزحام بمدينة قنا. كما أشار إلى أن المحافظة تشهد حاليًّا طفرة كبيرة على مستوى الطرق والكباري، وخلق شرايين جديدة للتنمية، مؤكدًا أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات، للعمل على الارتقاء بها وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة لتسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين.

وأكد أن ما يتم تنفيذه حاليًّا من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية يساهم بشكل مباشر في تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها، في ظل المشروعات العملاقة التي يتم تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق، كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير النقل والمواصلات ومحافظ قنا إلى محطة قنا التبادلية بمنطقة الصالحية ضمن مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع "أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل"، حيث تمت مراعاة أن يكون موقع المحطات بصفة عامة قريبًا من الطرق والأماكن السكنية لخدمة سكان محافظات الصعيد، كما تفقدا عددًا من المواقع ضمن مسار الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع (قنا- الغردقة- سفاجا)، وذلك للربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة، رافقهما الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب العمدة مبارك والنائب محمد طايع والنائب مصطفى محمود أعضاء مجلس النواب.