الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 12 شخصًا بسبب انفجار إطار سيارة بالطريق الصحراوى بقنا

انفجار إطار سيارة
انفجار إطار سيارة

أصيب 12 شخصا، صباح اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث من أجل سرعة نقل المصابين وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل أرقام ص ن ج 7218، بالقرب من المزرعة الياباينة بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا.

قوة أمنية تعاين مكان الحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة مدينة نجع حمادي لمكان الحادث، فيما قد انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 12 شخصا من الركاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفي السياق ذاته، دفع مرفق إسعاف محافظة قنا بـ9 سيارات إسعاف لمكان الحادث الأليم بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي قنا، وذلك لسرعة نقل المصابين لمستشفى قنا العام.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا عن أن سبب انقلاب السيارة، انفجار الإطار الأمامي والخلفي لها، مما تسبب في انقلابها وإصابة الركاب.

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