الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

اصطفاف المواطنين
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا

"حمى مصر من الإرهاب" شعارات رددها أهالي منطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة بعد أن حرصوا على التواجد أمام مقر الشهر العقاري منذ صباح اليوم لعمل توكيلات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للترشح لـ فترة رئاسية جديدة.

وشهد مكتب الشهر العقاري في بولاق أبوالعلا إقبالا غير مسبوق، حيث تدافعوا للاصطفاف أمام الشهر العقاري، معبرين عن عظيم شكرهم لرئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة، مؤكدين كل الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر من الإرهاب.

 

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"الوطنية للانتخابات" تصدر قرارًا بشأن مبلغ التأمين لمرشحي انتخابات الرئاسة

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انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى “أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن”.

وجاء في القرار: “على المختص إثبات التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري ولا يعتد بغير ذلك المستند ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على نموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة، ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ويتم إثبات توثيق المواطن المؤيد بغير رسوم”.

اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا
الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية منصب رئيس الجمهورية السيسي بولاق ابوالعلا الشهر العقاري عبدالفتاح السيسي

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