الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الوطنية للانتخابات" تصدر قرارًا بشأن مبلغ التأمين لمرشحى انتخابات الرئاسة

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة

أصدرت الهيئة الوطنية للإنتخابات القرار رقم 10 لسنة 2023، بشأن مبلغ التأمين المقرر تحصيلة من طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية. 

ونصت المادة الأولى أنه على  كل طالب ترشح سداد مبلغ 20,000 جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، ويمنح إيصالًا بسداد هذا المبلغ يرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة.

ونصت المادة الثانية أنه يرد مبلغ التأمين المشار إليه بالمادة السابقة عقب النتيجة النهائية للانتخابات مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية وفق الضوابط الآتية.

وتتولى الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية، وأسماء المرشحين بصحيفتي الأخبار والجمهورية ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين، ويقسم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهم.

وفي حالة تنازل أحد المرشحين عقب إعلان القائمة النهائية، تخصم مصاريف النشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، من مبلغ التأمين الخاص به.

وتنص المادة الثالثة على يتولى كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي يتضمن تكاليف إزالة الملصقات الخاصة بكل مرشح عقب انتهاء الفترة المحددة قانونًا للدعاية الانتخابية.

وأخيرًا، تنص المادة الرابعة على «يتولى الجهاز التنفيذي للهيئة دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها في ضوء تقارير اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابيةـ وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه".

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