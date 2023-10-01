العلامات الخفية التي يجد فيها طفلك صعوبة في التنفس

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس، فغالبًا ما تكون هذه علامة على أنه يحتاج إلى رعاية طبية فورية، ولكن قد يكون من الصعب معرفة متى يجب التصرف نظرًا لأن أعراض الوجه الناجمة عن صعوبات التنفس قد تكون خفية.

شاركت المسعفة نيكي جوركوتز صاحبة صفحة Tiny Hearts Education للإسعافات الأولية للأطفال والرضع على انستجرام 4 علامات رئيسية تشير إلى أن طفلك الصغير يعاني من صعوبة في التنفس، وقالت في منشور حديث: ما تحتاج إلى البحث عنه هو شيء يسمى التراجعات، إنها علامة واضحة على أن طفلك يعاني من ضيق في التنفس وقد يواجه صعوبة في سحب كمية كافية من الهواء إلى رئتيه، مما يجعل جسمه يعمل بجهد أكبر.

قالت نيكي: إذا رأيت حركة مص تحت أضلاع طفلك أو قاعدة حلقه، فهذا يعني أن جسمه يحاول المساعدة عن طريق استخدام عضلات إضافية لسحب المزيد من الهواء، وهناك أربعة أنواع مختلفة من عمليات التراجع.

واقترحت التقاط مقطع فيديو مدته 30 ثانية لطفلك الصغير وهو يتنفس بشكل طبيعي عندما يكون بصحة جيدة، من أجل الحصول على نقطة للمقارنة، وبهذه الطريقة يمكنك الرجوع إليها بسهولة عندما تعتقد أن طفلك يعاني من صعوبة في التنفس بشكل صحيح.

العلامات التي يجب أن تضعها في اعتبارك

يصدر طفلك صوت الشخير أثناء محاولته التنفس، وقد تتسع فتحتا الأنف للداخل والخارج، وقد يزم شفتيه.

التنفس السريع.

يتوقف تنفس طفلك لمدة 20 ثانية أو أكثر في مناسبة واحدة، أو تكون هناك فترات توقف منتظمة أقصر في تنفسه.

لديهم بشرة شاحبة أو زرقاء جدًا، أو أن الجزء الداخلي من شفاههم ولسانهم أزرق.

تمتص العضلات الموجودة تحت أضلاعها مع كل نفس.