الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مع عودة المدارس.. نصائح للحفاظ على مناعة الأطفال من العدوى التنفسية

نصائح للحفاظ على
نصائح للحفاظ على مناعة الأطفال من العدوى التنفسية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن التقلبات الجوية خلال فصل الخريف تسبب العدوى التنفسية، والتي تنتشر بسرعة كبيرة جدًا؛ بسبب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بصورة غير منتظمة، أما المشكلة الأخرى تتعلق بموسم دخول المدارس والتجمعات الطلاب في المدارس، وبالتالي زيادة وانتشار العدوى التنفسية.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع علي فضائية "dmc"، أنه يوجد 4 فيروسات تنفسية تنتقل خلال فصل الخريف، البرد والإنفلونزا، الكورونا، والفيروس المخلوي، وتتشابه أعراضها بنسبة كبيرة للغاية لدرجة يصعب التمييز بينها، مشددًا على ضرورة حصول الأطفال فوق 6 شهور على لقاح الإنفلونزا.

رئيس قسم الحساسية: العدوى التنفسية لا تقل خطورة عن كورونا

وأوضح رئيس قسم الحساسية، أن العدوى التنفسية لا تقل خطورة عن كورونا، ولها مضاعفات كثيرة تصل للالتهابات الرئوية.

ونصح رئيس قسم الحساسية، الأمهات بعدم ذهاب أبنائهم إلى المدارس في حالة ظهور أعراض البرد أو رشح أو سخونية، لمنع انتشار العدوى المجتمعية داخل المدرسة أو الفصل، مؤكدًا أهمية التغذية السليمة للأطفال والتأكيد على توفير كل العناصر الغذائية المفيدة لهم في وجبة الإفطار بهدف تقوية الجهاز المناعي، ممارستهم للرياضة إذ تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

الدكتور أمجد الحداد قسم الحساسية والمناعة مشكلة الخريف لعدوى التنفسية فيروسات كورونا المدارس

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