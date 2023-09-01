الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

صعوبة التنفس وحساسية الطعام.. أسباب آلام البطن لدى الأطفال ونصائح العلاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعاني الكثير من الأطفال بسبب آلام البطن التي قد ترجع إلى عدة عوامل، ووفقًا لموقع "thesun" البريطاني، يمكن أن يشير ألم البطن إلى الكثير من المخاوف الصحية المختلفة لدى الأطفال، وفي بعض الأحيان لا يكون السبب واضحًا تمامًا.

 

اسباب الام البطن لدى الاطفال

كما أن الطفل الذي يعاني من صعوبات في التنفس قد يشكو من الام البطن، أو أن التوتر أو القلق لدى الأطفال يمكن أن يكون سببًا أيضًا، فمن المهم التحدث مع طفلك وتقييم ما قد يحدث حتى تتمكن من فهم جميع أعراضه بشكل أفضل.

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كيف يُمكن التغلب على مشاكل البطن أثناء السفر الطويل؟

 بعض الأسباب الرئيسية لـ الام البطن:

  • إمساك.
  • الالتهابات (مثل التهاب المعدة والأمعاء أو عدوى المسالك البولية).
  • القلق أو التوتر.
  • التهاب العقد المساريقية (التهاب الغدد الموجودة في البطن).
  • انسداد الأمعاء.
  • صعوبات في التنفس.
  • عدم تحمل الطعام أو الحساسية.
  • الإفراط في تناول الطعام.
  • عدم القدرة على تحمل السوائل.
  • دم في القيء أو البراز.
  • صعوبة في التبول أو التبرز.
  • طفح جلدي مؤلم.

إذا كانت الأعراض التي يعاني منها طفلك تشير إلى أنه يمكن علاجه في المنزل، تنصح ممرضة الأطفال صوفي نيكلسون بما يلي:

  • تشجيعهم على شرب السوائل الصافية بانتظام.
  • السماح لهم بتناول نظامهم الغذائي الطبيعي إذا كانوا جائعين.
  • استخدام الكمادات الحرارية أو فرك بطنهم.
  • تشجيعهم على الجلوس على المرحاض لمعرفة ما إذا كان التبول أو البراز يساعدهم.
  • حصولهم على الراحة.
  • مراقبة أعراضهم.

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أطعمة ومشروبات يجب تجنبها:

  • مادة الكافيين
  • مشروبات غازية
  • الحمضيات
  • منتجات الألبان
  • الأطعمة المقلية أو الدهنية
  • الأطعمة عالية الدهون
  • منتجات الطماطم
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