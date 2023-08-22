الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يُمكن التغلب على مشاكل البطن أثناء السفر الطويل؟

مشاكل البطن
مشاكل البطن

من عسر الهضم إلى الانتفاخ، يمكن أن يؤدي السفر لمسافات طويلة إلى إحداث فوضى في صحة أمعائنا وعدم الاستمتاع بعطلة الصيف لكن مع القليل من التخطيط الدقيق والمعرفة الفنية، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة.

ولإدارة الأعراض بشكل فعال؛ هناك بعض الاستراتجيات البسيطة حول كيفية التغلب على الانتفاخ.

في حين أنه لن يتأثر الجميع بمشاكل البطن عند التوجه إلى أجواء مشمسة، فإن عوامل مثل التغيير في الروتين والتنوعات الغذائية والتوتر يمكن أن تؤدي إلى متلازمة القولون العصبي.

وفقًا لموقع "ذا صن"، فإن التغلب على مشاكل القولون العصبي أثناء السفر يتطلب مجموعة من الخيارات الغذائية الواعية والبقاء رطباً والانخراط في نشاط بدني خفيف وإدارة الإجهاد بفعالية.

ابق رطبًا
أثناء السفر من السهل أن تنسى شرب كمية كافية من الماء، إن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري لمنع الإمساك وضمان حركات الأمعاء المنتظمة.

احمل معك زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام في جميع الأوقات واعتد على شرب الماء بشكل متكرر، خاصة في المناخات الحارة أو أثناء الرحلات الطويلة.
تناول الطعام بانتباه
تعد تجربة المأكولات المحلية جزءًا مثيرًا من أي عطلة، وتناول الطعام بالخارج طريقة رائعة لاستكشاف ما هو معروض.

ومع ذلك من المهم ملاحظة أن بعض المكونات يمكن أن تجعل أعراض القولون العصبي لديك أسوأ مثل الأطعمة الغنية بالدهون  والتوابل.

اذهب في نزهة بطيئة
قد يكون من المغري الاستلقاء على سريرك بعد الاستفادة القصوى من بوفيه الفندق، ومع ذلك فإن الذهاب في نزهة قصيرة ولطيفة يمكن أن يفعل الكثير لجسمك، بما في ذلك منع الانتفاخ والمساعدة في الهضم، تظهر الأبحاث أن 10 دقائق فقط من التجول بعد الوجبات كافية للمساعدة في الهضم.

عسر الهضم القولون مشاكل السفر عطلة الصيف شرب الماء

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