اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

اعترف المتهمون باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول، أمام جهات التحقيق المختصة بمدينة نصر بارتكابهم جريمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارّة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

وذلك بهدف التربح والكسب غير المشروع وتحسين أحوالهم المادية، مستغلين الأطفال في ذلك وأنهم بلا أهلية، مؤكدين إيخافهم وترهيبهم بالأسلحة البيضاء حتى يكونوا تحت طوعهم.

وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإيداع المجنى عليهم فى دور رعاية.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم شرطة مدينة نصر تفيد بقيام شخصين لهما معلومات جنائية باستغلال الأطفال في أعمال التسول، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وعثر بحوزتهما على ٢ سلاح أبيض ومبلغ مالي، وبسؤالهما أقرا بحيازتهما المضبوطات والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.