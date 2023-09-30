السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

حبس
حبس

اعترف المتهمون باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول، أمام جهات التحقيق المختصة بمدينة نصر بارتكابهم جريمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارّة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

وذلك بهدف التربح والكسب غير المشروع وتحسين أحوالهم المادية، مستغلين الأطفال في ذلك وأنهم بلا أهلية، مؤكدين إيخافهم وترهيبهم بالأسلحة البيضاء حتى يكونوا تحت طوعهم.

وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإيداع المجنى عليهم فى دور رعاية.

txt

حبس عاطل لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول بشوارع الجيزة

تفاصيل ضبط المتهمين 

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم شرطة مدينة نصر تفيد بقيام   شخصين لهما معلومات جنائية باستغلال الأطفال في أعمال التسول، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وعثر بحوزتهما على ٢ سلاح أبيض ومبلغ مالي، وبسؤالهما أقرا بحيازتهما المضبوطات والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أعمال التسول مدينة نصر ضبط المتهمين قسم شرطة مدينة نصر الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

حبس مسجلين خطر أجبرا 4 أطفال على التسول بمدينة نصر

القبض على عصابة استغلت الأطفال في أعمال التسول

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

شارك فى "نسر الصعيد" و"الحساب يجمع".. أبرز المعلومات عن أحمد سامى العدل

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

رئيس الوزراء: حققنا إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ عقود فى الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة