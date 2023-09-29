حبس مسجلين خطر أجبرا 4 أطفال على التسول بمدينة نصر

أصدرت نيابة أول مدينة نصر، مساء اليوم، قرارا بحبس توربيني وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات بشأن اتهامها بإكراه الأطفال على التسول، كما قررت إيداع المجنى عليهم من الأطفال إحدى دور رعاية.

كانت قد وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد قيام مسجلين خطر مقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

على الفور عقب التأكد من صحة المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة عقب تقنين الإجراءات ونجحت أجهزة الأمن في ضبطهما وبحوزتهما سلاحين أبيض، مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما 4 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة أحيل المتهمين إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.