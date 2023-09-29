للتسول واستجداء المارة.. ضبط عصابة استغلال الأطفال فى مدينة نصر

ألقت مباحث رعاية الأحداث القبض على عاطلين، كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة في مدينة نصر.

نتائج تحريات المباحث

كانت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما أطفال أحداث.

أقوال المجني عليهم والمتهمين

بسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.